Вадим Шумков рассказал о сопротивляющихся эвакуации жителях Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в telegram-канале опубликовал пост, в котором назвал «прямые и сопутствующие факторы», осложняющие ситуацию с природными пожарами в регионе. Одним из них он «человеческий фактор», выразившийся в нежелании людей эвакуироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вадима Шумкова Фото: Telegram-канал Вадима Шумкова

Глава региона рассказал, что «некоторые люди убегали от сотрудников полиции, проводивших эвакуацию, закрываясь в налепленных друг на друга домах».

«Кстати, спасибо огромное парням из ППС на белом УАЗе, работавшим с нами на эвакуации. Действовали четко и профессионально. Вместе с ними гнались за гражданками, одна из которых захлопнула железную калитку прямо у нас перед носом, едва не сломав полицейскому пальцы»,- рассказал Вадим Шумков.

Также в числе причин губернатор назвал погоду: температура в течение дня упала с 30 до 7 градусов, при этом ветер до 30 метров в секунду «постоянно поднимал пожар в верховой, а также трижды кардинально менял свое направление». «Это, к сожалению, и разгильдяйство ответственных лиц, откровенно наплевавших на простые инструкции, а также понятные уведомления и многочисленные официальные предупреждения»,- добавил губернатор. По его словам, «определить степень влияния на случившееся и расставить точки – работа правоохранительных органов».