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ТАСС: число жертв пожаров в Курганской области выросло до 21

Количество погибших при пожарах в Курганской области увеличилось до 21. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских организациях. Ранее агентство информировало о 19 погибших. Собеседник издания сказал, что количество умерших может еще вырасти.

Как сообщил по итогам заседания оперативного штаба губернатор Курганской области Вадим Шумков, семьи погибших в результате ЧС получат по 1 млн руб. Выплаты начнутся в ближайшие дни.

Режим чрезвычайной ситуации на всей территории Зауралья был введен 7 мая, до этого с 5 апреля по всему региону действовал режим повышенной готовности. За это время сотрудники регионального ГУ МЧС провели 900 рейдов. В их ходе составлено 656 протоколов од административных правонарушениях, из которых 84 – за сжигание сухой растительности и мусора, 570 – за неочищенную территорию. Установлено 46 виновников возгораний. Заведено семь уголовных дел.

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