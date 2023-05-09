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День Победы в Екатеринбурге

Праздник на улицах города

Как в Екатеринбурге отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — фотогалерея «Ъ-Урал».

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Утром в Екатеринбурге традиционно прошел парад Победы. Командовал парадом врио начальника штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, принимал парад — врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев

Утром в Екатеринбурге традиционно прошел парад Победы. Командовал парадом врио начальника штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, принимал парад — врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первыми на площадь 1905 года прибыли ветераны

Первыми на площадь 1905 года прибыли ветераны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ветераны перед парадом

Ветераны перед парадом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военнослужащие во время парада

Военнослужащие во время парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ритуал вноса знамен традиционно сопровождалось композицией «Священная война» Александрова и Лебедева-Кумача

Ритуал вноса знамен традиционно сопровождалось композицией «Священная война» Александрова и Лебедева-Кумача

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Традиционно по брусчатке площади 1905 года прошла механизированная колонна – ее возглавил легендарный танк Т-34

Традиционно по брусчатке площади 1905 года прошла механизированная колонна – ее возглавил легендарный танк Т-34

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военная техника во время парада

Военная техника во время парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По главной площади Екатеринбурга в День Победы прошли пешая колонна, в которой было более 1,5 тыс. человек

По главной площади Екатеринбурга в День Победы прошли пешая колонна, в которой было более 1,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкальное сопровождение военного парада в Екатеринбурге обеспечивал сводный военный оркестр

Музыкальное сопровождение военного парада в Екатеринбурге обеспечивал сводный военный оркестр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Утром в Екатеринбурге традиционно прошел парад Победы. Командовал парадом врио начальника штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, принимал парад — врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Первыми на площадь 1905 года прибыли ветераны

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ветераны перед парадом

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военнослужащие во время парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Ритуал вноса знамен традиционно сопровождалось композицией «Священная война» Александрова и Лебедева-Кумача

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Традиционно по брусчатке площади 1905 года прошла механизированная колонна – ее возглавил легендарный танк Т-34

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военный парад в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Военная техника во время парада

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

По главной площади Екатеринбурга в День Победы прошли пешая колонна, в которой было более 1,5 тыс. человек

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Музыкальное сопровождение военного парада в Екатеринбурге обеспечивал сводный военный оркестр

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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