Урал / Фото 09.05.2023, 18:39 День Победы в Екатеринбурге Праздник на улицах города Как в Екатеринбурге отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне — фотогалерея «Ъ-Урал». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Утром в Екатеринбурге традиционно прошел парад Победы. Командовал парадом врио начальника штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, принимал парад — врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первыми на площадь 1905 года прибыли ветераны Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Ветераны перед парадом Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Военнослужащие во время парада Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Ритуал вноса знамен традиционно сопровождалось композицией «Священная война» Александрова и Лебедева-Кумача Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Традиционно по брусчатке площади 1905 года прошла механизированная колонна – ее возглавил легендарный танк Т-34 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Военный парад в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Военная техника во время парада Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото По главной площади Екатеринбурга в День Победы прошли пешая колонна, в которой было более 1,5 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Музыкальное сопровождение военного парада в Екатеринбурге обеспечивал сводный военный оркестр Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 20 Утром в Екатеринбурге традиционно прошел парад Победы. Командовал парадом врио начальника штаба ЦВО генерал-майор Александр Линьков, принимал парад — врио командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Первыми на площадь 1905 года прибыли ветераны Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Ветераны перед парадом Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Военнослужащие во время парада Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Ритуал вноса знамен традиционно сопровождалось композицией «Священная война» Александрова и Лебедева-Кумача Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Традиционно по брусчатке площади 1905 года прошла механизированная колонна – ее возглавил легендарный танк Т-34 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Военный парад в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Военная техника во время парада Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото По главной площади Екатеринбурга в День Победы прошли пешая колонна, в которой было более 1,5 тыс. человек Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (в центре) Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Музыкальное сопровождение военного парада в Екатеринбурге обеспечивал сводный военный оркестр Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Празднование 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская