Турист, пропавший в горах Крыма, найден живым

Мужчина заблудился в крымских горах, его нашли живым, сообщает республиканское МЧС.

По данным ведомства, 7 мая мужчина сбился с тропы в районе с. Соколиное на горе Бойка. Туристу удалось сообщить об этом в Центр управления в кризисных ситуациях, однако на тот момент было уже около восьми часов вечера. Спецотряд крымского МЧС и «Крым-спас» выехали на поиски, но не смогли обнаружить его из-за сильного тумана. Всю ночь туриста искали девять человек. Его нашли на следующее утро, когда стало светло.

Крымское МЧС заявило, что мужчину доставили в ближайший населенный пункт. «В медицинской помощи он не нуждался»,— отметили в ведомстве.

В апреле в Сочи спасатели с помощью вертолета эвакуировали упавших со скалы женщину без сознания и ее сына.

Екатерина Мухамедова

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