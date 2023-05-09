«Ромекс Девелопмент» в честь 78-й годовщины Победы провел мероприятие в NEO-квартале «Красная площадь»!

Атмосфера праздника была невероятной! Творческие коллективы с исполнением военных песен создали неповторимую атмосферу.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ромекс Девелопмент» Фото: пресс-служба «Ромекс Девелопмент»

Дети с удовольствием участвовали в мастер-классах, организованных специально для них. Жители района присоединились к праздничным мероприятиям, пели песни вместе с артистами и поздравляли друг друга с главным праздником страны.

Фото: пресс-служба «Ромекс Девелопмент»

Все, кто присоединился к празднику, получили на память фотомагниты, чтобы сохранить яркие воспоминания об этом замечательном дне.

«Ромекс Девелопмент» выражает искреннюю благодарность всем ветеранам за мирное небо над головами и поздравляет с Днем Великой Победы!

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