Парад военной ретротехники в честь Дня Победы прошел в Казани

На площади Тысячелетия, под станами казанского кремля, в Казани в честь Дня Победы состоялся парад, который принимал начальник Казанского гарнизона, генерал-майор Кирилл Кулаков.

После прохождения 32 расчетов военнослужащих гарнизона, курсантов Казанского высшего танкового училищ, учащихся кадетских классов, юнармейцов и суворовцев проехала колонна военной техники, по площади проехала колонная ретротехники. Это, в том числе, танк Т-34, знаменитая «Катюша», мотоциклы МВ-650 и ретро-автомобили «ГАЗ».

На параде присутствовал глава Татарстана Рустам Минниханов, который также прибыл на мероприятие на ретроавтомобиле.

В своем выступлении он назвал День Победы «непререкаемым нравственным ориентиром, по которому мы и все последующие поколения будут сверять свои дела и поступки», и пожелал татарстанцам «мирного неба нал головой».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"