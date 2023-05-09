В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Победы, в котором приняли непосредственное участие около двух тыс. человек. Во время мероприятия было прямое включение с Парада Победы на Красной площади в Москве и поздравления президента России Владимира Путина.

Парадом в Самаре командовал заместитель начальника штаба 2-й Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии гвардии полковник Евгений Гуфраев. Принимал его заместитель командующего 2-й Гвардейской армии гвардии полковник Александр Липатов.

Во время парада проехала современная и историческая военная техника.

Андрей Сазонов