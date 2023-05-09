В Анапе открыли интерактивный музей воинской славы

Зал воинской славы открылся в парке военной техники Анапы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«На Симферопольском шоссе с помощью новейших технологий создан исторический музей. Интерактивные панели рассказывают о событиях Великой Отечественной войны, Афганистана, Чечни, Специальной военной операции»,— говорится в сообщении.

В музее также можно познакомиться образцами военной спецтехники и оружия, наградами и грамотой президента о присвоении Анапе звания «Город воинской славы».

В торжественном открытии музея приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин и глава Анапы Василий Швец.

Отмечается, что инициатором создания Зала воинской славы стал городской Совет ветеранов, проект поддержали власти Анапы и компания «Алеан».

В этот же день в Анапе под открытым небом состоялась выставка современной военной техники.

Наталья Решетняк

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