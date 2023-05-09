МВД опровергло информацию канала Baza о смерти жителя Керчи после общения с полицейским

В МВД по Республике Крым назвали фейком информацию о якобы смерти мужчины в ходе общения с полицейским, сообщает пресс-служба ведомства.
Telegram-канал Baza писал, что сотрудник Центра кинологической службы по Крыму попросил жителя Керчи Александра Калиниченко, который косил траву во дворе, сделать ложный вызов для проверки работы полиции: нужно было заявить в полицию якобы о краже газонокосилки, но он отказался, а проверяющие продолжили настаивать. Как сообщала Baza, в результате этого общения крымчанин якобы разнервничался и умер.
По данным республиканского управления МВД, Александр Калиниченко дал устное согласие на звонок, после чего отправился домой. Чуть больше чем через час ему вызывали скорую в связи с резким ухудшением состояния здоровья. «Жалоб со стороны родственников мужчины на действия полиции не поступало»,— отметили в пресс-службе ведомства.
Читайте нас в Telegram