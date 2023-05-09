В День Победы по улицам Тюмени прошла колонна техники инженерных войск маршрутом более 38 км

Колонна военной техники преодолела маршрут длиной более 38 км по улицам Тюмени в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. В нее была включена техника инженерных войск: бронетранспортер БТР-82А, боевая колесная плавающая бронемашина; многоцелевой автомобиль «Тайфун-К»; понтонный автомобиль; буксирно-моторный катер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В День Победы по улицам Тюмени прошла колонна техники инженерных войск

Фото: Администрация Тюмени В День Победы по улицам Тюмени прошла колонна техники инженерных войск

Фото: Администрация Тюмени

Во всех муниципалитетах Тюменской области организовано большое количество концертных площадок. Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища выступили в Тюмени с плац-концертом на площади у мемориального комплекса «Память». В нем приняли участие около 400 человек. На набережной Туры впервые прошел праздничный парад катамаранов «Под парусами Победы».

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретил День Победы в деревне Костылева Тюменского района — на родине своего деда Нестера Черкасова. «На деревенском обелиске 81 фамилия тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Черкасовых здесь 21 человек, в том числе мой прадед. В Костылевой своих героев чтят и помнят. Обелиск ухоженный, свежие венки и цветы»,— написал Александр Моор в своем telegram-канале.

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Елена Медведева