В Ярославской области после праздников продолжатся заморозки

В Ярославской области ночью и утром 10 мая прогнозируют заморозки. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

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Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Заморозки в Ярославле

Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

В МЧС приводят прогноз ярославского гидрометцентра. По данным метеорологов в ночные и утренние часы среды 10 мая в регионе будут заморозки до минус 2°С. Ранее температуры ниже 0 в Ярославской области сохранялись в ночные часы с 5 по 9 мая.

«Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой гибели сельскохозяйственных культур, с увеличением количества пожаров в жилом секторе, на объектах здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального назначения, в том числе в результате повышенных нагрузок и использования несанкционированного электрооборудования»,— отметили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Андрей Иванов