Смотр-конкурс по строевой подготовке среди детей прошел в Ижевске

Сегодня, 9 мая, на Центральной площади в столице Удмуртии прошел финал третьего Республиканского смотра-конкурса по строевой подготовке «Равняемся на Героев». Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, в мероприятии приняли участие более 1,2 тыс. детей из 62 команд. Всего в муниципальном этапе конкурса, который начался в феврале, приняли участие 4,5 тыс. детей.

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Участниками конкурса стали воспитанники кадетских классов, юнармейцы, члены военно-патриотических клубов и объединений региона. Судьи давали оценки за строевую выучку, синхронность выполнения команд капитана, точность движения взвода строевым шагом. Участники также исполняли песни и на макетах показывали навык владения оружием.

«Именно в строю рождается особое взаимопонимание, умение отставить в сторону разногласия и действовать слаженно, как один организм, для достижения общей цели. Это умение сплотиться в минуты испытаний позволило русскому народу в годы войны не пасть духом после тяжких поражений, дать отпор врагу и отстоять нашу Родину»,— отметил в торжественной речи председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.



В результате соревнований в младшей возрастной группе первое место завоевал Балезинский район, второе — Устиновский район Ижевска, третье — Глазов. В старшей возрастной группе победил Ленинский район Ижевска. На втором месте оказался Октябрьский район Ижевска, на третьем — Балезинский район.

Победители выиграли экскурсионные поездки в Брест, а также сертификаты на изготовление новой формы для всей команды. Лучшие командиры получили в подарок фирменные часы.