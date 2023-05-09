«"Манчестер Сити" показывает сумасшедший футбол»

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов пройдет 9 мая в Мадриде, где поле встретятся «Реал» и «Манчестер Сити». Букмекеры считают английский клуб фаворитом противостояния и уверены, что именно он выиграет самый престижный турнир в этом сезоне. Шансы команд обсудили спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов и амбассадор «Лиги ставок», представитель ФК «Сахалинец» Сергей Брейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— На первый взгляд кажется, что у «Манчестер Сити» нет конкурентов. Команда какой-то сумасшедший футбол показывает. В 20 последних матчах ни одного поражения, 60 забитых мячей. А если вспомнить, что команда Гвардиолы в четвертьфинале творила с «Баварией», то по идее все ясно. И поэтому коэффициент на победу клуба в «Лиге ставок» сейчас 1,72. Кстати, находятся люди, которые безоговорочно верят в успех команды из Манчестера. Так, один из клиентов «Лиги ставок» поставил на ее победу в турнире 5 млн руб. Вот вы бы рискнули столь серьезной суммой, если мы говорим о победе «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов?

— Англичане, как вы правильно сказали, явный фаворит. Но «Реал Мадрид» уже демонстрировал успехи. Они же играли с «Манчестер Сити», и испанцам удалось забить на последних минутах, после этого вырвать победу и выйти в финал. Все-таки «Реал Мадрид» — королевский клуб, он может удивить. Поэтому я бы его не сбрасывал со счетов.

— Я озвучу коэффициент на победу «Реала» у себя дома — 3,3. Так может он, прощу прощения за это слово, грохнуть «Манчестер Сити» в домашнем матче?

— Я все-таки за «Сити». В какой форме сейчас Холанн, в какой форме команда! Они играют в атакующий красивый футбол.

— Кроме того, «Реал» уже не тот, что раньше. В последнее время я часто это слышу: стареют звезды, все у них не так. Особенно после двух поражений в чемпионате страны. На выезде они два раза проиграли, и все чаще звучит мнение, что клубу ничего больше не светит. Настолько плох «Реал» или настолько хорош «Манчестер Сити» в этом противостоянии?

— Команды встретятся в полуфинале турнире, это уже, считай, один шаг до победы в Лиге чемпионов. Поэтому все-таки «Реал» может подсобраться и приятно удивить, они могут и победить, тогда все эти разговоры закончились бы. Но все-таки «Манчестер Сити» очень хорош. Я думаю они не сойдут с этих рельсов и все-таки дожмут Лигу чемпионов.

— Давайте посмотрим на игроков. У нас сумасшедшие совершенно звезды. На гол Эрлинга Холанна коэффициент в «Лиге ставок» всего лишь1,87. Но есть еще Карим Бензема, 2,33 на то, что он забьет. Винисиус Жуниор — 3,65. Забьет ли Холанн на 100% в этом матче? И будут ли голы от Винисиуса и Карима Бензема?

— Я все-таки за Кариму Бензему. Все-таки стоит рискнуть и поставить на то, что именно он забьет. Холанн все-таки, думаю, сегодня не забьет.

— И такое может быть. Мы видели, например, незабитый пенальти. Хотя 20 мячей в последних 60 матчах забил Эрлинг Холанн за «Манчестер Сити». Это сумасшедший результат. А как вам кажется, насколько результативным в целом будет матч?

— Более чем уверен, что больше двух голов в этом матче будет.

— Еще один момент. Мы говорим все время о магии мадридского клуба дома: стадион «Сантьяго Бернабеу», поддержка, вот это сумасшествие. Эти факторы могут сыграть?

— Думаю, зрители на «Сантьяго Бернабеу» сегодня насладятся шикарной игрой от «Манчестер Сити». Все-таки много голов будет со стороны англичан в ворота мадридского «Реала». Я более чем уверен в том, что два мяча залетят точно.

— Мне кажется, что сегодняшний матч — это скрытый финал турнира, то есть команда, которая выиграет в этом противостоянии, в итоге победит в Лиге чемпионов. Но в «Лиге ставок» есть ставка на победу «Интера», коэффициент 7,5, на успех «Милана» — 10. Чего нам ждать от этого дерби? Давайте попробуем разобраться. Может быть, вы не согласны, что итальянцы не претендуют на победу?

— Думаю, матч хоть и с яркой вывеской, жаркое итальянское дерби, но все же это не «Реал» против «Манчестер Сити». Поэтому по претендентам вы абсолютно правы: эта пара намного интереснее, чем «Интер»—«Милан». Команды уже три раза в этом спортивном сезоне встречались, и инициатива как будто бы на стороне «Интера». Но, по сути, игра равная. Мне кажется, голов будет не так много, 1:0 либо в одну сторону, либо в другую, у меня такая чуйка.

— Здесь есть очень любопытный момент. Мы часто любим ругать итальянский футбол, говорим, что он закрытый, застегнутый на все пуговицы, хотя на самом деле он меняется, это уже давно не совсем так. «Интер»-то забивает, причем в каждом матче и по несколько мячей. «Милан», в свою очередь, закрывается изо всех сил. Сможет ли он закрыться против этого «Интера»? Что победит в итоге: атака или оборона?

— Полагаю, у обеих команд будет игра от обороны. То есть один мяч в игре попадет в чьи-то ворота. Кто-то на свою сторону возьмет его. Я жду 1:0 и победу все-таки «Интера».

— Если брать тотал меньше 2 в «Лиге ставок», то это достаточно серьезный коэффициент 2,14. Но я не скажу, что это верняк. Все-таки мне кажется, что больше одного гола будет. Но там посмотрим. Мне кажется, очень сложно ставить на победителя в таких матчах. Здесь шансы 50 на 50, и как разложится, никто не понимает. В таких играх, где все очень близко, куда лучше смотреть, кроме результативности? На голы фаворитов, на голы звезд? Где искать свой высокий коэффициент?

— Я думаю, на голы звезд нет смысла смотреть, потому что это тоже пальцем в небо, по сути. Поэтому, может, угловые выбрать, что-то такое, чтобы уже наверняка. Потому что если голов будет немного, то на кого-то определенного ставить тоже очень трудно.

— В «Лиге ставок» есть спецпари. Если, например, поставить на то, что у «Милана» забьет Оливье Жиру, а у «Интера» — Ромелу Лукаку, то коэффициент на это 11. Вероятность невелика?

— Но рискнуть можно.

— Все-таки мы же знаем, как Жиру умеет забивать, мы видели это и на чемпионате мира. Лукаку, в свою очередь, долго не везло, он долго не мог забить, а потом его все-таки прорвало. И кто знает, может быть, на своем стадионе они сорвутся и побегут, хотя бы в концовке. Потому что если обе команды будут от обороны играть, то на это и смотреть смысла нет.

— Но это же тактические команды, это игра от обороны, это битва двух умных и сильных тренеров, которые будут друг друга переигрывать. И вот эта ставочка, про которую вы сказали, что есть пари на голы у одного и у другого клуба, очень интересна. Прям сейчас зайду в приложение «Лиги ставок» и поставлю на один из вариантов. Рискнуть стоит.