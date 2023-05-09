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Минниханов выразил сожаление из-за отмены шествия «Бессмертного полка»

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале выразил «большое сожаление», что в этом году отменили шествие «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк сегодня самый яркий символ Дня Победы. К большому сожалению, в этом году его не удастся провести в привычном формате»,— написал он.

Глава республики разместил фото своего дяди Галимзяна Минниханова, с изображением которого на табличке прежде выходил на шествие «Бессмертного полка».

«Каждый из нас может почтить память своего Героя, разместив фото на автомобиле или, например, в социальных сетях!»,— призвал он последовать своему примеру.

В этом году шествие в рамках всероссийской акции памяти «Бессмертный полк» отменили из соображений безопасности. В прошлом году, как писал «Ъ-Казань», в нем приняли участие 170 тыс. человек, а по всему Татарстану – 369 тыс. человек.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"

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