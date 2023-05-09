В Краснодаре у мемориала «Расстрельный угол» зажгли Вечный огонь

Вечный огонь зажгли у мемориального комплекса «Расстрельный угол» в северо-западной части Всесвятского кладбища в Краснодаре (угол улиц Аэродромной и Бабушкина). Об этом сообщает пресс-служба АО «Краснодаргоргаз» в Telegram-канале.

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Как ранее сообщали власти города, мемориал «Расстрельный угол» создан в 2019 году по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Ключевая идея комплекса — примирение враждовавших в Гражданской войне (1917-22 гг.) сторон. Центром «Расстрельного угла» стала скульптурная композиция — из гранитных стен выступают силуэты красноармейцев и белогвардейцев. По задумке авторов, они стремится навстречу друг другу, символизируя примирение.

Наталья Решетняк

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