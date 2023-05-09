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Коммерсантъ FM
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Крупнейший производитель лиственной целлюлозы готов торговать с Китаем в юанях

Вальтер Шалка, генеральный директор бразильской Suzano SA, заявил, что рассматривает вопрос о начале продажи своей продукции в Китае за юани. Об этом глава крупнейшего в мире поставщика лиственной целлюлозы заявил в интервью Bloomberg.

По словам господина Шалки, китайская валюта становится все более важной и небольшие клиенты компании в Китае уже требуют, чтобы контракты на поставку продукции были привязаны к юаню. Китай является крупнейшим покупателем этого товара, и на него приходится 43% всех поставок продукции Suzano в мире.

Как отмечают эксперты, притом что доллар США остается доминирующей валютой в мире, темпы роста использования юаня в расчетах за самые разные товары, от нефти до никеля, ускоряются. Этот процесс особенно ускорили введенные после начала боевых действий на Украине санкции в отношении России. По словам господина Шалки, лично он уверен в том, что со временем доллар станет менее значимым. При этом он признает, что «крупного перехода» к использованию китайской валюты еще не произошло.

Андрей Келекеев

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