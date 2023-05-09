В Новороссийске в параде Победы 9 мая принял участие один ветеран

Участие в параде Победы в Новороссийске в этом году принял один ветеран Великой Отечественной войны – 98-летний Григорий Коваленко. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе администрации города. Для остальных 14 ветеранов были организованы персональные поздравления.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 10:00 Новороссийске ознаменовал традиционный орудийный выстрел с борта крейсера «Михаил Кутузов».
Парад принял начальник Новороссийского гарнизона, командир Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, контр-адмирал Виктор Кочемазов. Командовал парадом заместитель командира Новороссийской военно-морской базы по вооружению, капитан 1-го ранга Алексей Комаров.
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Как прошел единственный на Кубани парад Победы
Всего были задействованы более 2 тыс. военнослужащих Новороссийского гарнизона, колонна ретро-техники и вооружения.
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