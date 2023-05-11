Stereoleto объявляет новых участников

10–11 июня в пространстве «Севкабель Порт» пройдет 22-й международный музыкальный фестиваль Stereoleto.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В фестивале примут участие: один из главных героев российской музыки последних двадцати лет Дельфин; инди-поп-группа «Комсомольск»; постпанк-группа «Дурной вкус»; дива российского инди «Наадя»; колоритный израильский Shiran; электронные этнофутуристы Oligarkh; московский квартет «Мытищи в огне» и другие. Также выступят мэтр российской поп-музыки Лев Лещенко; Zoloto; один из лучших российских мелодистов Владимир Кузьмин; легенда нью-вейва 1980-х — группа «Альянс».

В этом году на фестивале Stereoleto планируется выступление более 30 артистов, будут работать три сцены и пространства stereofood, stereomarket и stereofun.