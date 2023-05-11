«Преступление и наказание» в БДТ

27 и 28 мая на Основной сцене Большого драматического театра им. Товстоногова премьера спектакля японского режиссера Мотои Миуры по роману Достоевского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Левшин Фото: Станислав Левшин

«В Японии, как и в России, стыдно признаться, что ты не читал "Преступление и наказание",— говорит Мотои Миура.— По Достоевскому очень интересно ставить спектакли, потому что у него много интересных идей, которые разматываются как клубок, и каждый раз выясняешь для себя что-то новое. И я в очередной раз убеждаюсь, что тема преступления и наказания очень современна. За эти двести лет человечество не изменилось — люди все те же».

История рассказывается в спектакле ретроспективно, как кошмарный сон Родиона Раскольникова, привидевшийся ему на каторге в Сибири во время болезни. Этот сон преследует героя, снится ему каждую ночь и не заканчивается, он и есть главное наказание.

Место действия романа художник Итару Сугияма представил в виде кирпичной стены доходного дома с лестницей и дверью, откуда появляются и исчезают герои спектакля.

Мотои Миура знаком российскому зрителю по спектаклям «Чайка», «Вишневый сад», «Дядя Ваня» и «Три сестры», показанным во время гастролей японского театра «Читен». «Преступление и наказание» — первый спектакль Миуры, поставленный с российскими артистами. И первая в истории БДТ постановка японского режиссера.

Альбина Самойлова