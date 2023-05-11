Три дня с людьми X

С 12 по 14 мая пройдет фестиваль к десятилетию Новой сцены Александринского театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Непокой» хореографа Ксении Михеевой

Фото: Пресс-служба Александринского театра Сцена из спектакля «Непокой» хореографа Ксении Михеевой

Фото: Пресс-служба Александринского театра

Программа трехдневного фестиваля «Новая Х» посвящена тем видам искусства, которые представляются на этой сцене: театру, танцу, музыке, медиаарту. В афише более 20 событий, некоторые будет транслироваться в официальной группе Новой в соцсети «ВКонтакте».

Новая сцена Александринского театра была открыта 13 мая 2013 года как экспериментальная театральная площадка и культурный центр Национального драматического театра России (Александринского театра). Идея ее создания принадлежит художественному руководителю театра Валерию Фокину. За десятилетие на Новой было выпущено около сорока театральных премьер. Ежегодно на площадке проходит от 450 событий разного формата — встречи, мастер-классы, лекции, концерты, выставки, танцевальные спектакли и др.

В этом сезоне Новая сцена удостоена имени Мейерхольда, поэтому фестиваль начнется с торжественного открытия памятника Всеволоду Мейерхольду во дворе здания. Автор скульптуры — Алексей Архипов, в основе образа — знаменитый портрет великого режиссера авторства Бориса Григорьева.

Среди ключевых событий фестиваля: спектакль-инсталляция от режиссера Кирилла Люкевича («4elovekvmaske», «UFO») и новая работа хореографа Ксении Михеевой «Непокой»; концерт группы Jane Air, пионеров российской альтернативной музыки; пиано-гала при участии Настасьи Хрущевой, Алексея Гориболя, Риада Маммадова; аудиовизуальный концерт эмбиентной, электронной и экспериментальной музыки Noiseroom от музыкального лейбла «Симфоническая тишина внутри».

Основная программа сопровождается перформативной частью — вход свободный для всех. Здесь среди участников — танцевальная компания OMYT и концептуальный хор Attaque de panique. Команда «Лаборатории новых медиа» представит выставку в дополненной реальности о наследии Мейерхольда и аудиоинсталляцию из звуков Новой, а также световую инсталляцию в партнерстве с компанией SmartLight.

Альбина Самойлова