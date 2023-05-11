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Futurist — кухня будущего

Стиль Рестораны

Новый ресторан Futurist в одноименном клубном доме на Барочной улице — первый проект известного шефа Алексея Алексеева в качестве ресторатора.

Сладкий гребешок с соусом ромеско и томатами

Сладкий гребешок с соусом ромеско и томатами

Фото: ресторан Futurist

Сладкий гребешок с соусом ромеско и томатами

Фото: ресторан Futurist

Угловое пространство с современным неброским интерьером пронизано светом. Здесь комфортная атмосфера и такая же комфортная авторская гастрономия. В основе кухни — лаконичные блюда с яркими вкусами. И подача здесь художественная: белые тарелки с орнаментом, повторяющим кружевной узор решеток Михайловского сада и росписи Кваренги в Эрмитаже, выступают оригинальным обрамлением для визуально выверенных блюд.

Оригинален и авторский подход к классическим трендам. Например, крудо из лосося подается с остро-кислым соусом из фисташек с кимчи; маринованная щучья икра и вяленые томаты — с тартаром из мраморной говядины, французский тост — с угрем и кремом из зеленого лука, а равиоли — с мортаделлой и муссом из пармезана. К удачной импровизации можно отнести крокеты с вагю и хариссой; артишок с черной икрой; пирог с камчатским крабом.

Десерты для нового проекта создает Ксения Соловьева. Ее гречишный медовик, например, подается с арахисовым кремом и банановым мороженым, а луковый тарт татен, украшенный сусальным золотом,— с грушей, трюфельной карамелью и марципановым мороженым.

В винной карте присутствуют легкие и свежие молодые вина. Оригинальный раздел Futurist blind tasting посвящен эксперименту: сомелье Сергей Лукинов проводит слепые дегустации.

Альбина Самойлова

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