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М&В: еда и вино с историей

Стиль Рестораны

Новый рестораны M&В («Мясо и вино») открылся в историческом месте — в доме Адамини на углу Марсова поля и набережной Мойки. Здесь в 1916–1919 годах работало знаменитое в Петрограде кабаре «Привал комедиантов», любимое заведение тогдашней богемы и поэтов Серебряного века.

Фото: ресторан М&В

Фото: ресторан М&В

Шеф-повар ресторана Юрий Лобов, выпускник школы СВЧ, составил меню в русле востребованного направления comfort food с акцентом на мясные блюда. Свиные ребра Юрий коптит на ольховой щепе, а телячий язык подает со сливочным кремом из шпрот — так необычно он интерпретирует вителло тоннато, классику итальянской кухни. Говяжьи щечки он готовит с пармантье из корня сельдерея, а бифштекс сервирует с айоли из шишки и печеными томатами. Среди стейков — рибай и бавет, фланк и шатобриан. Есть в меню и рыба с морепродуктами: например, треска с тыквенным пармантье и соусом грибиш; лангустин с кенийской фасолью, тыквой и кремом.

Барную карту составил Евгений Урбанов (Xander, Arka, «География»). Специально для нового проекта Евгений разработал коллекцию авторских коктейлей «Звездочет». Например, коктейль «Яблоневый сад» в честь Анны Ахматовой — на основе вина и вермута с добавлением оттенков моченых яблок, меда, трав и специй. Аперитивный коктейль «Адамини» (имя итальянского архитектора этого здания) на основе игристого вина, в котором ощущаются вкусы черной смородины и малины. А коктейль-сауэр «Ягодный пирог» напоминает о традиции кабаре: ягодным пирогом любил угощать гостей основатель «Привала комедианта» Борис Пронин.

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