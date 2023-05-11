Весеннее обновление в Meat_Coin Butcher & Grill

В меню ресторана появились новые по-весеннему свежие, низкокалорийные блюда с натуральным составом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресторан Meat_Coin Butcher & Grill Фото: ресторан Meat_Coin Butcher & Grill

Среди закусок — пряный бабагануш с турецкими специями и сразу три салата: «Чобан» со сладкими узбекскими томатами, перцем, огурцами и зеленью в соусе из лимона и оливкового масла; пикантный «Атом» с мелко нарезанными свежими овощами, грецкими и кедровыми орехами с гранатовой заправкой и салат с узбекскими томатами, красным луком и бальзамическим уксусом.

На горячее готовят запеченного лосося на подушке из брокколи, цукини, моркови и спаржи, а обжаренное филе сибаса с травами и турецкими специями подают с салатом из авокадо. К легким блюдам можно отнести овощи и спаржу на гриле. Для соте из шпината молодую зелень обжаривают на сливочном масле с турецкими специями и кедровыми орехами. В качестве десерта готовят сорбеты без сахара из малины и жимолости.

Зося Пашковская