«Рожденные дважды» в городах России

Около сотни раритетов из коллекции музея-заповедника «Царское Село» отправились в путешествие по стране. Большая их часть впервые покинула бывшую императорскую резиденцию.

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Масштабный передвижной проект «Рожденные дважды» показывает город Пушкин и знаменитый дворцово-парковый ансамбль после разрушений Великой Отечественной войны. Выставку первым принял Волгоград, затем она переедет в Саратов и Казань. Проект завершится в декабре.

«Эта выставка — о вечных ценностях, о силе человеческого духа, о спасенной красоте. Она напоминает о людях, благодаря самоотверженному труду которых стало возможным второе рождение царскосельского ансамбля»,— говорит директор музея-заповедника «Царское Село» Ольга Таратынова. Главные экспонаты — акварели и рисунки из собрания музея-заповедника, более 30 работ ленинградских художников.

Город Пушкин был освобожден от фашистской оккупации 24 января 1944 года, и уже в марте Государственная инспекция по охране памятников направила в только что созданную Дирекцию дворцов-музеев и парков Пушкина тех, кто зафиксирует состояние архитектурных шедевров. Сюда приехали молодые художники и фотографы — в их работах предстала страшная картина разрушений. Сюжеты для зарисовок выбирали совместно с сотрудниками музея: художники зафиксировали фрагменты интерьеров и фасадов Екатерининского дворца, Камероновой галереи, Агатовых комнат… Многим тогда казалось, что возродить дворцово-парковый ансамбль невозможно.

В экспозиции представлены и сохранившиеся подлинные фрагменты отделки царскосельских дворцов и павильонов, чертежи, документы, рукописные материалы.

Екатерининский парк был подготовлен к приему посетителей уже к лету 1945 года. Сложнейшая уникальная работа по воссозданию дворцово-паркового ансамбля продолжается и сегодня.

Зося Пашковская