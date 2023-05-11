«Осязание и обоняние» в двух видах

В Янтарной комнате Екатерининского дворца до конца мая можно увидеть сразу две мозаики «Осязание и обоняние» — подлинную флорентийскую, которая обычно хранится в фонде и участвует во временных выставках, и воссозданную реставраторами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село» Фото: пресс-служба ГМЗ «Царское Село»

Это единственная из четырех утраченных в Великую Отечественную войну мозаик из Янтарной комнаты, которую обнаружили и вернули в музей-заповедник «Царское Село» в 2000 году.

Янтарную комнату украшают четыре флорентийские мозаики: «Зрение», «Слух», «Вкус» и «Осязание и обоняние» из полудрагоценных камней и мрамора — подарок Елизавете Петровне от австрийской императрицы Марии Терезии. Все эти оригинальные работы исчезли во время Великой Отечественной войны. А в 1997 году на черном рынке антиквариата в Бремене обнаружилась подлинная мозаика «Осязание и обоняние». Три года шел процесс возвращения произведения в Царское Село — проблема решалась на государственном уровне обеих стран. К тому времени реставраторы Царскосельской янтарной мастерской уже завершили работы по воссозданию двух из четырех флорентийских композиций, в том числе возвращенной. Сначала у реставраторов были лишь черно-белые фотографии и довоенные описания. Потом выяснилось, что прототипами для композиций послужили картины итальянского художника Джованни Паоло Панини, и живописные эскизы царскосельских мозаик оказались в музее мануфактуры Pietre Dure во Флоренции, где они когда-то и были сделаны. Таким образом, стали очевидны цветовое решение и состав мозаик. На воссоздание ушло несколько лет, в работах использовались уральские яшмы, белореченский кварцит, подмосковный и казахстанский кремни, алтайский коргонский порфир, забайкальский лазурит и другие самоцветы. Теперь можно сравнить подлинную и воссозданную мозаичные картины.

Зося Пашковская