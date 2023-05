Главное место

Кухня — особое место в любом обитаемом человеком пространстве. От того, как она устроена, как функционирует, от качества оборудования и различных девайсов зависит благополучие дома в широком смысле этого слова.

Сегодня на примере продукта коллаборации OMOIKIRI х ELLECI, мировых производителей премиальной сантехники и аксессуаров для кухни, мы можем наблюдать перевоплощение главного места в доме в инновационное пространство. Совместная линейка моек и аксессуаров двух брендов является скорее коллекцией кухонных станций и органайзеров к ним. Рождению данной коллаборации предшествовало более чем десятилетнее сотрудничество, которому способствовали схожие ценности брендов: забота о человеке и его комфорте, разработка продуктов, способных улучшить повседневный пользовательский опыт.

Omoikiri — одна из немногих компаний, продолжающих поставки акриловых моек горячего производства в Россию. Поначалу премиальную линейку моек бренда изготавливали из TETOGRANIT, материала на основе гранитной крошки, в классических цветах — белом и графитовом. Появление такого материала, как ARTCERAMIC, стало прорывом в технологии создания продуктов в цвете.

В 2021 году два бренда, взяв за основу свои флагманские модели, объединили усилия для создания совместной продукции в нетрадиционных оттенках: azur blue (нежный бирюзовый), deep ocean (цвет океанических глубин), canyon (пыльно-оранжевый), wind green (игривый зеленый).

В совместную коллекцию OMOIKIRI х ELLECI также вошли другие флагманские продукты. Например, кухонная станция Kinaru Rro, отмеченная наградой Red Dot Award в 2021 году в номинации Best of the Best. В этой станции все элементы максимально взаимодействуют благодаря оборудованным отсекам и аксессуарам. А, например, линейка моек Sintesi одержала победу в премии Red Dot Design Award 2022 за дизайн — благодаря своему футуристическому облику. В экосистеме продуктов данной линейки легко уловима и воссоздана атмосфера открытых кухонь ресторанов, где все нужное всегда под рукой.

Все это вряд ли уже можно назвать просто мойками и аксессуарами для кухни в их традиционном понимании. Инновации делают свое дело: все кухонные компоненты теперь призваны работать, дополняя друг друга и создавая комфортную обстановку. В этих продуктах нового поколения формы, размер, конфигурация, цвет, фактура — все имеет значение для эргономики пространства, стиля и геометрии главного места в доме.

Наталья Павлова

Omoikiri — мировой производитель кухонных моек, смесителей, водоочистителей, измельчителей пищевых отходов и аксессуаров для кухни — более десяти лет представлен на российском рынке. При изготовлении продукции используются экологически чистые материалы: существует строгая система экоконтроля материалов и конечных изделий. Компания работает по полному циклу — от создания до промышленного выпуска и продаж. Продукция производится на заводах Японии, Турции, Италии, Китая и России.

Artceramic — инновационный материал, который дает идеально глянцевую поверхность и прост в уходе. Он состоит из керамики и акриловой смолы, молекулы которых прочно связаны и вплотную прилегают друг к другу. Именно поэтому мойка не впитывает загрязнения и устойчива к любому виду агрессивных веществ. Ее цвет не меняется и не выгорает — гарантия дается на 20 лет.

Elleci — международная компания с 30-летней историей. Штаб-квартира и производство расположены в Италии, филиалы дистрибуции — по всему миру. Компания занимается дизайном, производством и продажей моек, умывальников и дизайнерских аксессуаров для кухни и ванной.