Часы идут за временем

О том, куда движется часовая индустрия, рассказывает независимый эксперт, коллекционер, создатель YouTube-канала «Про часы. Про время. Про людей» Павел Кейв.

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— Во время недавно прошедшего женевского салона Watches & Wonders вам удалось пообщаться с представителями знаменитых часовых мануфактур, увидеть новинки и детально разобраться в трендах. Так что же, на ваш взгляд, в фаворе у брендов?

— По-прежнему в тренде, образно говоря, большие усложнения: турбийон, скелетон и другие диковины, призванные восхищать и завораживать. Если говорить о тенденциях 2023 года, то это акцент на цвет: различные вариации зеленого, мода на лососевый, угольный и серый тона в циферблатах. А в материалах корпуса — использование черной керамики и титана.

— Что вы можете сказать о признанных трендсеттерах?

— На мой взгляд, Rolex теряет свою ДНК в угоду рынку. Сегодня компания, презентовавшая на салоне наибольшее число новинок, уже не скрывает ориентацию бренда на страны Азии и арабского мира, представленные новинки демонстрируют многочисленные реверансы в сторону этих государств. А вот Tudor (дочерняя компания Rolex) явно испытывает опеку «отца-основателя». Для своей обновленной модели Black Bay с безелем красного цвета Tudor получил юбилейный браслет и застежку Rolex. Эти часы — новый бестселлер бренда. Осталось ли в этой модели что-то от Tudor, вопрос открытый. Считаю, что Black Bay 54 — лучшая модель компании на сегодняшний день. Tudor делает то, что не может себе позволить Rolex: выпускает аутентичный дайвер в корпусе 37 мм в абсолютном ретродизайне, с фальшзаклепками на браслете. На алюминиевом безеле некогда забытый шрифт и отсутствует современная 15-секундная разметка. За пример взят Submariner 1954 года. Циферблат глубокого черного цвета выглядит скромно, но дорого (не в пример новому Yacht-master), радует и надежный мануфактурный механизм, специально уменьшенный для этой модели, и, казалось бы, непопулярный для дайвера размер корпуса 37 мм (при водозащите 200 м). Black Bay 54 — настоящий часовой подлинник, не идущий на поводу у моды. Скромный, невероятно удобный и в прекрасном исполнении.

— Какой бренд, на ваш взгляд, демонстрирует сегодня самое стремительное развитие?

— Думаю, что очевидцы меня поддержат: стенд Hublot стал самым запоминающимся на выставке WW-2023. Гостей встречала огромная светящаяся сфера, состоящая из маленьких дисплеев, собранных воедино. В неожиданной полутьме вдруг появлялись интересные дизайнерские решения. Специалисты Hublot умеют создавать нужную атмосферу. Бренд развивается с огромной скоростью, занимая лидирующие позиции на рынке. Это уже серьезная мануфактура, производящая собственные калибры и собственные, технологичные материалы.

Гений инженерной мысли воплощен в модели MP-13, которая имеет двухосевый турбийон и ретроградные стрелки. При диаметре 44 мм и таком усложнении часы удивили меня своей легкостью и удобством — во многом благодаря титановому корпусу и каучуковому ремешку. Компания сделает лишь 50 экземпляров этой модели.

Еще одна прорывная новинка — турбийон Big Bang в сапфировом корпусе с интегрированным сапфировым браслетом. Модель оснащена мануфактурным калибром HUB6035, имеет микроротор в положении 12 часов. Название компании демонстрируется на микророторе и выполняет функцию надписи бренда на циферблате. Очень изящно. Будет выпущено всего 10 экземпляров этих часов. Компания также представила классический хронограф Fusion в партнерстве с Richard Orlinski. Модель отличает смелое дизайнерское решение — геометрический титановый корпус. Выглядит свежо и интересно. Хронограф не является лимитированным, но, как и все творения в партнерстве с Orlinski, его будет непросто найти в бутике. Мне очень импонирует, что бренд идет своим путем и создает модели исключительно в своем дизайне, ни на что не похожие, тогда как многие другие большие игроки занимаются лишь самокопированием.

— Было ли на салоне представлено что-то удивительное?

— На мой взгляд, один из самых креативных стендов на выставке был у Ulysse Nardin. Огромная композиция циферблата и механизма Freak с гигантским зеркалом сверху просто потрясла воображение. Бренд представил обновление своего флагмана — Freak One. В модели использованы все технологии, которые разрабатывались с 2001 года в коллекции Freak. Без заводной коронки, без стрелок, а вместо автоподзавода используется запатентованный гриндер, который работает в два раза эффективнее. Сам механизм показывает время и состоит из 229 деталей. И вся эта красота — в корпусе из титана Grade 5, который считается лучшим по всем характеристикам, включая износостойкость. Размер 44 мм в данном исполнении не выглядит громоздким. Это чрезвычайно технологичные часы, которые максимально доведены до ума и не имеют спорных моментов.

— Есть ли у вас «любимчики» среди брендов и что вы приобрели для своей коллекции?

— Моя часовая коллекция начиналась с марки Zenith, к ней у меня очень теплые чувства. На выставке компания представила полностью линейку Zenith Pilot, состоящую из трехстрелочника и хронографа Big Date Flyback. Обе новинки выпускаются в стальном и керамическом исполнении и оснащены красивым черным циферблатом с ребристой текстурой, изображающей гофрированный алюминиевый фюзеляж исторических самолетов. В комплекте идут два быстросъемных (самых живучих) каучуковых ремешка с эффектом плотной нейлоновой ткани кордура. Модели объединяет и новая стилевая особенность на «шести часах» — люминесцентная метка в виде ровной белой линии, олицетворяющей бортовой прибор, который определяет положение самолета относительно горизонта. Продолжает эту идею и черненый ротор автоподзавода, который видно через заднюю прозрачную крышку. В хронографе представлен совершенно новый калибр обратного хода El Primero 365.

Мою коллекцию на этот раз пополнил именно трехстрелочник. Очень комфортная в носке модель, которая выглядит скромно, но дорого. Zenith снова попал точно в цель.

Альбина Самойлова