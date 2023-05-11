Карты Таро в шелкографии

Художница Маша Янковская представила на вечеринке в «Гранд Отеле Мойка 22» лимитированный тираж своих работ в технике шелкографии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маша Янковская

Фото: «Гранд Отель Мойка 22» Маша Янковская

Фото: «Гранд Отель Мойка 22»

«После выставки в 2021 году, на которой я показала серию полотен, посвященных старшим арканам Таро, мне пришла идея поэкспериментировать с тиражной графикой,— говорит художница.— Серия Таро подошла для этого как нельзя лучше благодаря своей графичности, символизму и некоторой упорядоченности сюжетов. Теперь я издаю каждый аркан Таро лимитированным тиражом шелкографии и выпускаю их отдельными дропами». (Дропы — лимитированные капсульные коллекции; инструмент маркетинга в модной индустрии.)

Первый тираж — два аркана (карты) Таро: «Колесо Фортуны» и «Суд». Сочетание золота с небесной голубизной ассоциируется с Петербургом, считает художница. «Колесо Фортуны» означает доброе предзнаменование, а «Суд» свидетельствует о трансформации личности человека.

Маша Янковская также создала для «Гранд Отеля Мойка 22» дизайн лимитированных открыток и гостевых ключей от номеров. Тиражная графика представлена в номерах категории «гранд делюкс» и «супериор».

Альбина Самойлова