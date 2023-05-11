«Нужно покидать города, в которых становится тесно»

Начальник отдела по работе с VIP-клиентами по Северо-Западному федеральному округу банка «РостФинанс» Наталья Коломиец — человек новый на банковском горизонте Северной столицы. Полтора года назад Наталья перебралась в петербургский офис из головного, ростовского. Мегаполис — это всегда вызов, но Наталье не привыкать к нагрузкам. В буквальном смысле слова в свободное время эта хрупкая девушка… тягает железо в спортивном зале!

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— Мы о вас практически ничего не знаем, даже профилей в соцсетях нет. Расскажете немного о себе?

— Я родилась в небольшой станице Староминская Краснодарского края. Мне было четыре года, когда семья решила переехать в пригород Ростова, Батайск. В нашей семье все — железнодорожники: мама, папа, бабушка, сестры. Но я сказала, что хочу пойти иным путем. В 14 лет девушка мало что может придумать: космонавтом быть не хотела, врачом тоже. Волевым решением мамы и крестной я поступила в Донской банковский колледж.

Когда получила красный диплом об окончании лицея, сама пошла в отдел кадров одного из банков. Заполнила на общих основаниях анкету, прошла три собеседования. Поступила на должность контролера-кассира и одновременно — в высшее учебное заведение: Ростовский институт народного хозяйства. В то время (а это 2006 год) не было профессии «администратор зала», а были — «кассир», «контролер-кассир», затем «администратор смены». Именно с начальной должности контролера-кассира и небольшого дополнительного офиса начался мой путь в профессии.

— Многие так и застревают на стадии «контролер-кассир». С чем вы связываете свой карьерный рост?

— Я люблю ставить перед собой масштабные задачи, которые поначалу могут казаться невыполнимыми. Люблю учиться, можно сказать, я — вампир в этом направлении, всегда ищу новых знаний. Я легкая на подъем и открытая к людям, а люди всегда открываются мне в ответ.

— Как это было на практике?

— После двух лет работы в центральном офисе Сбербанка Ростова я устроилась в Home Credit Bank, научилась там многим кредитным продуктам: стала выдавать займы физическим лицам, познакомилась с кредитной картой. В Сбербанке такие продукты только-только вводились, а Home Credit Bank на них давно специализировался.

После окончания института в 2010-м был год поиска: я ходила по собеседованиям на общих основаниях через HeadHunter, где мне предлагали разные варианты. Это сложная пробивная система, когда ты сама ищешь себя и свое место в банковском мире. Следующим местом работы стал Транскредитбанк (сейчас это ВТБ): три года я работала с физическими лицами по зарплатным картам, переводам, депозитам. При переходе одного банка под юрисдикцию другого мы стали фактически работать в двух компаниях. Это продолжалось полгода и было крайне сложно физически. Трудовая дисциплина ужесточалась, приходили новые руководители с новыми требованиями, было ощущение, будто воздух выпускают, выпускают — и скоро его не станет совсем. Я взорвалась. В один прекрасный момент просто написала заявление об увольнении. Мне никто не поверил, настолько я была укоренена. «Мы думали, вы тут до пенсии будете работать»,— говорили сотрудники.

— Как вы попали в «РостФинанс»?

— По рекомендации бывшей коллеги. Банковский мир очень тесный, в нем много зависит от личных советов, участия. Специфику обслуживания юридических лиц я не знала, и, собственно, это меня и привлекло: раньше я работала только с физлицами, работа с людьми — это всегда очень интересно. Все опять начиналось с нуля, с первых платежных получений. Я очень благодарна своим учителям: все-таки на этапе ввода в новую ветвь профессии должны быть качественные наставники. Буквально через два месяца после устройства мне предложили место управляющего офиса, а затем — должность в департаменте корпоративного бизнеса.

— Это сложно — работать с юрлицами?

— Это непросто, но интересно: нужно выходить на переговоры в телефонном режиме, договариваться и лично проводить деловые встречи, искать потребности клиента, думать, что ты можешь ему предложить. Рынок банковских услуг очень конкурентный. Чтобы выбрали тебя, нужно размышлять и попадать точно в цель.

— Можно учиться только опытным путем?

— Сколько бы курсов и тренингов ты ни проходил, опытный путь был и остается лучшим методом развития. Знания не применяют в виде строгого алгоритма: что-то берешь отсюда, что-то вообще не берешь, а что-то, например, из опыта своего руководителя. И я очень признательна председателю правления банка Андрею Борисовичу Прохватилову и его команде топ-менеджеров — благодаря им я сейчас тружусь в Петербурге. Меня направили в качестве наставника, который помогает адаптировать новых коллег в филиале банка и, конечно, активно принимать участие в развитии корпоративного бизнеса. Это первостепенная задача.

— Здесь нужно подчеркнуть, что «РостФинанс» изначально имеет ростовские корни, филиал в Санкт-Петербурге — дочерний.

— Верно, у нас «голова» в Ростове-на-Дону, а поскольку собственники из Петербурга — управленческие решения принимаются и там, и там. Абстрактно, с точки зрения профессионального уровня, переход в филиал — это шаг вниз по административной структуре банка. Однако Петербург дал возможность вырасти и профессионально, и интеллектуально. Здесь другое качество клиентов, бизнеса, другие объемы. Здесь интересные площадки для встреч представителей из бизнес-сообществ — такие, которые в иных городах мало распространены.

— А что в них другого?

— Мне кажется, клиенты требовательнее и избирательнее. В бизнесе очень много программ государственной поддержки: нужно подойти к потребностям клиента с коммерческой стороны, не прерывая его господдержку. Запросы разнообразнее. В ростовском бизнесе полагаются на фидуциарные отношения, на традиционность и устойчивость связей. В Петербурге внимательно считают прибыль, к деньгам относятся скрупулезнее, экономия — это тот же доход. Бизнес открыт к новым знакомствам, гибок в части смены банковских площадок обслуживания. Такому клиенту необходимо предложить не просто стандартное сопровождение финансовых потоков, а сделать такое предложение, которое отличается от других.

— Как вы считаете, у карьеры в банковской сфере есть какой-то предел?

— Развиваться можно всю жизнь. Когда ты собственник банка — ты мыслишь масштабно. При отлаженных внутренних банковских процессах можно одновременно расти со своими корпоративными клиентами, развивать различные сферы бизнеса, поддерживать их рост финансово. Иными словами, работать на внешней бизнес-площадке, участвовать благодаря своим материальным возможностям. Нет предела совершенству при наличии идей и средств.

— Можно ли сказать, что стать собственником банка — ваша профессиональная мечта?

— Это моя профессиональная мечта, но не вершина карьеры: если я когда-нибудь эту цель осуществлю, необходимость дальнейшего развития своей личности я не прекращу. Возможно, это будет уже политическая сфера деятельности.

— У вас не было комплекса провинциала? Все-таки вы приехали из Ростова с населением в миллион в многомилионный город.

— Я об этом даже не задумывалась. У меня была задача — адаптироваться на работе, коллектив по большей части новый, хотя с некоторыми я была знакома удаленно. К городу я до сих пор привыкаю. Во-первых, сложно приезжать с юга на север, я опасалась, что солнца совсем не увижу и раскисну под вечными дождями. Во-вторых, люди в Петербурге немного другие — более замкнутые, сдержанные, «застегнутые на все пуговицы». Хорошо, что я по характеру человек открытый и притягиваю к себе таких же открытых людей. Кроме того, пару раз я ездила домой: вспоминаю прошлую жизнь, напитываюсь югом — и возвращаюсь в активный трудовой и светский мир Северной столицы.

— Среди ваших VIP-клиентов есть медийные люди?

— Нет. Как правило, мои клиенты — это крупный бизнес, а он старается не выносить себя в медиапространство. Это люди, которые достигли всего, чего могли. Возможно, несколько лет назад пиарились, но сейчас их публичность ограничена замкнутыми деловыми кругами, закрытыми бизнес-совещаниями.

— Тем не менее у вас есть секреты — как сотрудничать с такими людьми?

— Конечно. Чем легче и спокойнее ты подходишь к VIP-персоне, тем более гарантирован успех. Стеснений и комплексов не должно быть. Ставишь себе цель — и идешь к ней. Справедливости ради, для нас любой клиент важен. Иногда крупные банки начинают пренебрегать клиентами. Расстаются с ними, к примеру, если выручка у индивидуального предпринимателя не доходит до определенного показателя. «Становится дорогим в обслуживании? Давайте расставаться!» Безусловно, мы все любим компании с высокой прибылью и оборотами, но наш банк привлекает и малый, и средний бизнес, и крупные корпорации. Мы допускаем, что и в небольшом корпоративном клиенте есть потенциал. Банк растит таких клиентов, сопровождая небольшие сделки, а потом, с нашей помощью, компания масштабируется.

— Вопрос, возможно, неожиданный: вам в работе помогает внешность?

— Буду откровенна: на первых этапах, когда я была управляющей дополнительного офиса, меня особо не слушали. Рассказываешь о новых продуктах банка — а тебя приглашают пойти на ужин. Это было и странно, и страшно: я была достаточно замкнутая, опыта общения с представителями бизнеса не было, непонятно было, как переводить такие предложения в рабочее русло. Со временем просто перестала обращать на них внимание: улыбаюсь и перевожу тему на конкретные вопросы. Если человек и дальше упорствует, оставляю визитку и говорю: «Я всегда открыта для вас по рабочим вопросам». Все.

— Какие самые интересные знания вы получили в профессии?

— Самый интересный опыт был — работа с нерезидентами. Когда в банк приходят юридические лица, зарегистрированные на территории иностранного государства, для тебя это вызов: начинается работа с документами, переводы, возникают пакеты, у которых нет аналогов в российском пространстве. Я не стесняюсь задавать вопросы, и в первой такой истории мне очень помог клиент. Я ему объясняла, что необходимо для оформления, мне отвечали, как происходит у них, и в процессе продуктивного диалога мы находили нужные документы.

Не стесняюсь просить помощи, когда чего-то не знаю, и это касается и собственников бизнеса, и главных бухгалтеров, и финансовых менеджеров, сведущих в вопросе. Я благодарна компании «Евракон Бизнес» — первому клиенту-нерезиденту, который, собственно, и ввел меня в мир иностранных компаний. По сей день эта группа компаний является одним из уважаемых и ценных партнеров нашего банка.

— Как семья реагирует на ваши перемещения?

— Очень легко. Единственно, мама меня предупреждала о климате, говорит: «Я предвидела твои комментарии о погоде». Хорошо, что я — единственный представитель этой профессии в семье: никто не знает, как лучше мне поступить, кроме меня самой. Мое решение о переезде было принято в три секунды, я собрала чемодан за вечер.

В моей жизни есть замечательный близкий человек, на которого я равняюсь. Для него нет городов и границ, к чему и я стремлюсь. Глядя на него, понимаю: не надо ограничиваться одним или двумя городами. Мир гораздо интереснее, чем кажется. На следующем жизненном этапе я, конечно, хотела бы путешествовать: кто-то с этого начинает, как ведущие «Орла и решки», а кто-то к этому приходит. Я — прихожу: нужно иногда покидать города, в которых становится тесно.

— Есть путешествие мечты? Где бы вы хотели больше всего на свете оказаться?

— Это Карибские острова: шапка-треуголка, ром, небольшой костер на белом песке. И это не картинка из «Пиратов Карибского моря». Я придумала ее в глубоком детстве, правда, ром появился гораздо позже. Мы играли в настольною игру «Остров сокровищ», она-то и поспособствовала моей мечте о путешествиях. Карта мира и цвета старинных листов древней книги не оставили равнодушной к приключениям: на ней были изображены пиратские корабли, а я (в мечтах) непременно становилась их капитаном.

— Как проводите свободное время, если оно у вас есть?

— Учу английский (следующим будет китайский), занимаюсь спортом. Люблю все направления фитнес-индустрии, вполне могла бы работать инструктором, и не отказываюсь от этой мысли: налажу рабочие процессы — и начну совмещать по выходным. Что касается групповых программ, то я обожаю степ. В индивидуальных тренировках — бодибилдинг: испытываю особую страсть к «железкам» и тяжелым нагрузкам. В свое время я попала к тренеру-самоучке: у него не было специального образования, как выяснилось, но он досконально разбирался в строении человеческого тела, в фитнесе, сам горел всем этим и вдохновлял окружающих. Мне предлагали пойти в фитнес-бикини, но это временная история, и совмещать полноценные тренировки с работой было бы невозможно. Спорт — это мое здоровье, в том числе психологическое. Но на первом месте всегда была и остается работа.

Наталья Лавринович