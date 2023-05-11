Другая реальность

Май — это прелюдия к лету. Не всегда мажорная, правда, но все равно обнадеживающая. Поэтому май долго не затягивается и стремительно пролетает со всеми своими праздниками и выходными. Даже привычные в наших пенатах холода в это время не вызывают уныния — просто черемуха цветет и лед по Неве идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В конце весны в городе много чего происходит. Он меняется на глазах. В парках и садах подрезают ветки деревьев. Открывают статуи. Включают фонтаны. Разводят мосты. В китайском садике на Литейном зацветает сакура.

А еще май в Петербурге уже не первый год вызывает ощущение жизни в какой-то параллельной реальности. Ощущение другой Вселенной. Специалисты по альтернативным мирам утверждают, что из одной Вселенной попасть в другую невозможно. Можно только в черную дыру. Что-то в этом есть. Так вот, чтобы не угодить в эту самую дыру, стоит оказаться в Петербурге. Родиться, приехать, остаться…Особенно в мае. Когда идет лед по Неве, цветет черемуха и начинаются белые ночи.

Елена Федотова