Полицейские в Чайковском нашли детей в лесу с помощью громкоговорящего устройства

В Чайковском полицейские сегодня утром смогли найти в лесу двух заблудившихся девочек возраста 12 и 14 лет, сообщает в своем телеграмм-канале пресс-служба краевого главка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Сигнал о пропаже детей поступил поздним вечером 8 мая в дежурную часть отдела МВД России по Чайковскому городскому округу: дети потерялись во время прогулки с собаками в лесу вблизи поселка Марковский. При себе у них находились мобильные телефоны, с помощью которых они сообщили родителям о своем бедственном положении.

Родители не смогли самостоятельно найти детей и обратились в полицию. Полицейские смогли определить геолокацию телефона пропавших и выехали на патрульном автомобиле в предположительное место их нахождения - 4 км от населенного пункта. С помощью звуковых сигналов и громкоговорящего устройства они пытались привлечь внимание девочек и указать им направление выхода из леса.

Дети вышли на звук полицейской машины в 4 часа утра 9 мая.