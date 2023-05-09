Shot: в станице Тамань на Кубани после падения неизвестного предмета эвакуировали 57 человек

После падения неизвестного предмета в огород жителя станицы Тамань эвакуировано 57 местных жителей, включая 12 детей, сообщает Тelegram-канала Shot. Людей, по данным издания, разместили в местном Доме культуры.

В сообщении информационного канала говорится, что якобы хвост упавшего неустановленного предмета вошел на два метра в землю. В настоящее время на месте работают саперы: боеприпас извлекут из земли и вывезут для ликвидации.

Официальная информация по инциденту появилась вчера вечером в Тelegram-канале регионального оперштаба. В сообщении отмечено, что на территорию частного домовладения упал неидентифицированный предмет, фрагменты которого собирают специалисты. Пострадавших нет, территория оцеплена. Об эвакуации официально не сообщалось.

Наталья Решетняк

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