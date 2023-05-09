Baza: число погибших в пожарах в Зауралье выросло до 14 человек

Количество погибших в пожарах в Курганской области увеличилось до 14 человек, половина из них – в поселке Юлдус, в Кургане возгорания унесли жизни четырех человек. Об этом сообщает telegram-канал Baza. По данным издания, площадь пожаров в регионе составляет 18 тыс. га.

Официального подтверждения этих данных о количестве смертей в результате пожаров пока нет. 7 мая региональное управление СК сообщало о как минимум троих погибших. Вчера ТАСС со ссылкой на медиков сообщило о шестерых жертвах. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

В Курганской области из-за пожаров введен режим чрезвычайно ситуации. Масштабные природные пожары в регионе продолжаются уже несколько дней.