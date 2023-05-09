В Курганской области идет сбор помощи пострадавшим от пожаров

Власти Курганской области проинформировали жителей региона о возможностях оказать помощь зауральцам, которые лишились жилья из-за пожаров. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, желающие помочь вещами, продуктами, бытовыми принадлежностями, могут привезти помощь в пункт временного размещения, развернутый на базе оздоровительных лагерей «Звездный» и «Островского», где находятся пункты временного размещения погорельцев.

Передать помощь можно в любой день с 9 до 21 часа. «Поскольку в ПВР есть маленькие дети, у кого есть возможность, могут помочь с детскими игрушками»,- говорится в сообщении о сборе помощи.

Также работают пункты сбора гуманитарной помощи в Кургане, Кетово и Шадринске. Их список опубликован в telegram-канале курганского правительства. Принести одежду, постельное белье, вещи первой необходимости и продукты, имеющие длительный срок хранения, можно в центре социальной защиты в муниципальных округах. Продукты также предлагается оставлять в «тележках добра» в магазинах сети «Метрополис» в областном центре.

Деньги на помощь погорельцам можно перечислить на реквизиты «Российского детского фонда», реквизиты также опубликованы на одной из карточек в telegram-канале правительства области.