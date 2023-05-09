В День Победы восемь музеев Петербурга будут работать бесплатно

Сразу восемь музеев в Санкт-Петербурге и Ленобласти открылись 9 мая без платы за вход, сообщила пресс-служба Смольного. Акция, приуроченная к Дню Победы, продлится один день.

«На каждой из площадок можно будет больше узнать об истории Великой Отечественной войны»,— отметили в пресс-службе.

Бесплатно в течение всего дня будут работать Музей обороны и блокады Ленинграда, Центральный военно-морской музей, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей политической истории России и Музей истории подводных сил имени Маринеско. Посетители также свободно смогут попасть в исторический парк «Россия — моя история» и к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Бесплатно будет работать и крепость «Орешек», но за переправу к ней придется заплатить.

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