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обновлено 14:01

Парады в честь Дня Победы прошли в сибирских городах

В Новосибирске парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в центре города на площади Ленина. По данным организаторов, в нем приняли участие 39 единиц техники и более 2 тыс. человек. По площади прошли парадные расчеты военнослужащих Новосибирского гарнизона, Росгвардии, МЧС, ФСИН, полиции, курсантов военных училищ и кадетов. Танк Т-34 с красным знаменем на башне возглавил колонну военной техники. За ним проследовали мотовездеходы, БТР, стартовые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», транспортные машины с зенитными управляемыми ракетами из состава зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф», боевая противодиверсионная машина «Тайфун», мобильная пусковая установка ракетного комплекса «Ярс». Парад завершился пролетом самолетов Су-34 Новосибирского авиазавода им. В.П. Чкалова.

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В Красноярске основные торжества, посвященные Дню Победы, прошли на площади Революции. С утра там были развернуты полевые кухни с солдатской кашей, которой угощали всех желающих, звучали песни военных лет, на светодиодных экранах шел показ видеороликов о красноярцах – ветеранах ВОВ. Перед началом торжественного шествия собравшиеся увидели праздничный концерт. Движение колонны открыли барабанщики кадетского корпуса, знаменные группы, после чего мимо трибун прошли стройные «коробки» участников боевых действий, спасателей, полиции. В финале зрители увидели дефиле с оружием.

Машины времен ВОВ приняли участие в Параде Победы в Барнауле. По центральной площади города проехали легендарная система залпового огня «Катюша», «полуторка, автомобиль ГАЗ М, получивший название «Эмка», машины «Студебеккер» и «Виллис».

Торжественным маршем по Соборной площади Омска прошел 21 парадный расчет подразделений воинских частей гарнизона, офицеров и курсантов военно-учебных заведений. На площадь внесли штандарты и боевые знамена подразделений, сформированных в годы войны в Омской области. В колонне прошла техника времен ВОВ и современные боевые машины, включая бронетранспортеры, боевые гусеничные плавающие машины десанта БМД-2. В правительстве региона сообщили, что торжественное построение и парад войск посмотрели на Соборной площади 10 тыс. зрителей.

Знаменитая «тридцатьчетверка» открыла парад военной техники в Кемерове. По данным сайта правительства Кузбасса, именно эту боевую машину нашли в 2015 году поисковики в районе боевых действий в Псковской области. За танком прошла группа военнослужащих со знаменем 376-й Краснознаменной Кузбасско-Псковской стрелковой дивизии, 18 парадных пеших расчетов из сотрудников МЧС, ФСИН, судебных приставов. Замыкали колонну автомобили гаубицы, пушки, бронеавтомобиль, военная ретротехника.

Илья Николаев

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