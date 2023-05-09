Супруга челябинского губернатора представила клип на песню «Эй, ухнем»

Руководитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020», супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер опубликовала снятый ко Дню Победы клип на русскую народную песню «Эй, ухнем». Как она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», для создания видео «объединились профессиональные творческие коллективы и на добровольных началах сделали духоподъемный клип».

«В съемках приняли участие обычные люди – жители области, все герои в клипе – работники своей профессии, в флешмобе приняли участие жители всего Южного Урала»,- рассказала Ирина Текслер. Съемки с массовкой проходили у монумента «Тыл – фронту» в Магнитогорске.

Песню в клипе, снятом фондом, исполняют артист Челябинского театра оперы и балета Артур Садиков, а также мужские составы хора оперного театра и Челябинского камерного хора имени Михальченко и коллектив государственного русского народного оркестра «Малахит».