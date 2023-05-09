Бывший подрядчик центральных улиц Перми получил свыше 300 млн руб. убытков

Бывшая дорожно-строительная компания «Дортехинжиниринг» (ГК «Пермавтодор») обнародовала финансовые итоги за 2022 год. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дортехинжиниринг», в отношении которого введена процедура наблюдения, на 30,5% о сравнению с 2021 годом снизило выручку – до 819,8 млн руб. Предприятие с 2019 года стабильно завершает год убытком. По итогам 2022 года убыток «Дортехинжиниринга» вырос в 2,6 раза – до 332,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2021 году дорожный подрядчик имел 1,17 млрд руб. выручки и 125,19 млн руб. чистого убытка.

«Дортехинжиниринг» с 2017 года входит в ГК «Пермавтодор», общество занималось содержанием улиц в Ленинском районе, обслуживало трассы Пермь — Екатеринбург, Южный и Западный обходы Перми, а также ремонтировало дороги в регионе. В конце августа – начале сентября 2022 года общество вместе с другой структурой «Пермавтодора» - ООО «Дортехстрой» - обратились в суд с заявлениями о собственном банкротстве. Их кредиторская задолженность составила 555 млн руб. и 268,3 млн руб. соответственно. В октябре в отношении обеих компаний ввели процедуру наблюдения. С декабря содержанием улиц в центре Перми занимается структура краевых властей «Управление автомобильных дорог и транспорта».