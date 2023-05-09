Дворового художника Нельсона вновь пытаются выселить из подвала на Петроградской, где он прожил 12 лет

Барда и уличного художника Нельсона Искандаряна вновь пытаются выселить из подвала на улице Полозова, в котором он живет 12 лет и за это время превратил двор в достопримечательность. Об этом пишут «Фонтанка» и 78.ru.

Сам художник подтвердил журналистам, что до 15 мая должен покинуть подвал по требованию комитета по контролю за имуществом. Он подписал соответствующее соглашение. С просьбой покинуть помещение к художнику также приходили в прошлом августе, однако тогда все «спустилось на тормозах».

Нельсон Искандерян собирается поехать в Крым. Собаку планирует забрать с собой, а ручную ворону уже удалось пристроить. Сейчас он ищет нового хозяина кошке, которую не хочет отдавать в приют. Пока что художник не знает, сможет ли он закрепиться в Крыму. Однако возвращение в Санкт-Петербург не исключает.

Нельсон рассказал, что не смог остаться в подвале, поскольку не собрал нужные документы, позволившие ему оформить право на помещение. При этом после обращения к главе Петроградского района оказалось, что администрация его передала комитету имущественных отношений. Теперь для аренды подвала нужно заявиться на конкурс. Однако прежде чем его выставят на торги, помещение необходимо освободить.

Напомним, что Нельсон живет во дворе на улице Полозова с 2011 года. С тех пор он расписал стены домов и соорудил из раскрашенных автомобилей, велосипедов и мягких игрушек инсталляции. Двор популярен среди не только петербуржцев, но и туристов.

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