В честь Дня Победы в Кургане прошло возложение цветов к Вечному огню Мемориала Славы. В нем приняли участие губернатор Вадим Шумков, глава областного центра Елена Ситникова, а также заместители главы региона, руководители и сотрудники органов власти и силовых ведомств, представители духовенства, мэрии, депутаты.

Часть мероприятий из программы празднования Дня Победы в Кургане отменили. В частности, в городе решили не проводить парад и отказаться от салюта. Вадим Шумков объяснил это «тем, что пожары принесли беду и на них погибли люди». В Зауралье критическая ситуация с лесными возгораниями, есть жертвы. В регионе объявлен режим ЧС.