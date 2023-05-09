Ростехнадзор одобрил запуск двух новых котельных в Лысьве

Региональное управление Ростехнадзора выдало разрешения на допуск в эксплуатацию двух новых котельных, построенных пермским филиалом «Т Плюс» в Лысьве, говорится в сообщении ведомства. По данным Ростехнадзора, одна котельная была построена в ходе реконструкции нежилого крупноблочного здания ЦТП-1 на базе тепловых узлов модульного исполнения, вторая котельная была размещена в границах улиц Федосеева, Аликина, Фрунзе, Баженова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Лысьва сегодня Фото: ВК Лысьва сегодня

«Строительство котельных позволит оптимизировать производственные процессы, повысить эффективность, снизить сезонную тепловую нагрузку, а также обеспечить качественным ресурсом более 10 тысяч жителей и 15 социальных объектов», говорится в сообщении Ростехнадзора.

Указанные котельные призваны заместить бывшую ТЭЦ Лысьвенского метзавода, ранее сообщали в «Т Плюс». Всего же в рамках заключенного в 2021 году концессионного соглашения «Т Плюс» построит в Лысьве еще восемь малых тепловых источников и реконструирует две котельных. Общие инвестиции в проект составят 1,6 млрд руб.