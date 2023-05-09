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Главный тренер ФК «Оренбург» Марцел Личка рассказал, почему отказался возглавить ФК «Краснодар»

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» объяснил, почему он не возглавил «Краснодар». Об этом пишет Спорт-Экспресс.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Лички, у него «есть свои амбиции». Он отметил, что зимой была возможность возглавить «Краснодар». По его словам, он хотел доработать минимум год в «Оренбурге» и посмотреть, что будет дальше. «Сейчас у меня нет других предложений», — сказал Личка в ходе беседы с корреспондентом Спорт-Экспресс.

ФК «Краснодар» попросил РФС рассмотреть скандальный эпизод матча со «Спартаком».

Екатерина Мухамедова

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