Главный тренер ФК «Оренбург» Марцел Личка рассказал, почему отказался возглавить ФК «Краснодар»

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» объяснил, почему он не возглавил «Краснодар». Об этом пишет Спорт-Экспресс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Лички, у него «есть свои амбиции». Он отметил, что зимой была возможность возглавить «Краснодар». По его словам, он хотел доработать минимум год в «Оренбурге» и посмотреть, что будет дальше. «Сейчас у меня нет других предложений», — сказал Личка в ходе беседы с корреспондентом Спорт-Экспресс.

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Екатерина Мухамедова

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