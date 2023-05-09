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В минэкологии объяснили дым и запах гари в Челябинске лесными пожарами на Урале

Из-за ландшафтных и лесных пожаров в Свердловской, Тюменской и Курганской областях в Челябинске и других населенных пунктах региона наблюдается дымка и запах гари, проинформировали в областном министерстве экологии.

В Курганской области, по данным МЧС России, складывается критическая ситуация с лесными пожарами. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Тяжелая обстановка и в соседней Тюменской области.

В Свердловской области более 1 тыс. человек, по данным регионального министерства природных ресурсов и экологии, задействованы в ликвидации возгораний. За прошедшие сутки огонь охватил более 54 тыс. га леса.

В Челябинской области действует особый противопожарный режим, напоминают в минэкологии. Он предусматривает запрет на возведение костров, применение открытого огня. Также власти просят жителей региона не посещать леса.

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