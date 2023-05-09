В Челябинске прошел парад Победы

На площади Революции в Челябинске прошло торжественное построение войск в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Парад начался в 11:00 и продлился более часа. В мероприятии приняли участие почти 2 тыс. человек и около сотни единиц боевой техники.

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Зрители парада увидели исторические боевые машины, в том числе танки Т-34 и ИС-3, который был принят на вооружение уже к концу войны, самоходную установку ИСУ-152. Также по площади прошли колонны современной военной техники. Кроме представителей различных ведомств, в построении приняли участие творческие коллективы.

«В наши дни мы понимаем, как важно сохранять для потомков память о Великой Отечественной войне, - отметил, выступая на параде губернатор Челябинской области Алексей Текслер. – Идейные последователи фашизма снова подняли голову, и наша задача – остановить их». Глава региона напомнил, что в этот день ровно 80 лет назад – 9 мая 1943 года – на площади у Главпочтамта провожали добровольцев танкового корпуса.

Перед парадом в областном центре прошла церемония возложения цветов к Вечному огню. В программе праздничных мероприятий сегодня концерт с участием Полины Гагариной и Сергея Безрукова и традиционный салют в честь Дня Победы.