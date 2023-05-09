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обновлено 13:20

В Новосибирске осудили мужчину, устроившего у себя в доме склад со взрывчаткой

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, хранившему у себя дома целый арсенал. По данным суда, по ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ) обвиняемому назначили три с половиной года условно с аналогичным испытательным сроком и штраф в размере 40 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Как указывается в материалах следствия, с января 2005-го до февраля 2022 года новосибирец хранил на территории частного дома, расположенного в Советском районе, четыре боевые ручные наступательные гранаты РГД-5, одну боевую ручную оборонительную гранату Ф-1, девять тротиловых шашек и промышленно изготовленное пластичное взрывное вещество на основе гексогена.

Илья Николаев

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