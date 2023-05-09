Участников соревнований по гражданской обороны в Перми наградят шампурами

МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты» решило наградить участников соревнований необычным призом: комплектами шампуров, свидетельствуют документы сайта госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Согласно им, муниципальное учреждение закупит 70 комплектов. Рабочая длина шампура должна быть не менее 450 мм, с деревянной ручкой, материал лезвия — металл, тип лезвия — плоский. Стоимость контракта – 82 тыс. руб. Таким образом, один комплект обойдется бюджету в 1, 1 тыс. рублей.

В пояснении говорится, что данными комплектами предполагается награждать участников соревнований в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Отметим, что до этого МКУ закупало привычные наградные сувениры. Это весной учреждение объявило закупки на поставку 10 ручных фонарей за 11 тыс. рублей, 70 термокружек и 10 внешних источников для зарядки смартфонов за 99 тыс. руб., а также сувенирных кубков и вымпелов за 99 тыс. руб.