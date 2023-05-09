«Сбрасывать со счетов этот "Реал" не стоит»

Вечером 9 мая будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов. В Мадриде «Реал» принимает «Манчестер Сити». Английский клуб — безоговорочный фаворит турнира у букмекеров, а игру на стадионе «Сантьяго Бернабеу» называют скрытым финалом. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LWYang / Flickr Фото: LWYang / Flickr

Если смотреть на букмекерские расклады, то развязка Лиги чемпионов очевидна. Коэффициент на победу «Манчестер Сити» в «Лиге ставок» всего 1,7. Успех «Реала» идет уже за 4,6. Ну а «Интер» и «Милан» с коэффициентами 7,5 и 10 всерьез практически не воспринимаются.

Один из клиентов «Лиги ставок» зарядил на «Манчестер Сити» невероятную сумму 5 млн руб. Чистый выигрыш, в случае если ставка сыграет, составит 3,75 млн руб., и вероятность того, что в этот раз команда Пепа Гвардиолы возьмет титул, невероятно высока, уверен футбольный эксперт Эдуард Мор:

«На мой взгляд, "Манчестер Сити" ранее не хватало именно Эрлинга Холанна. И сейчас просто пазл сошелся воедино. Мне кажется, что команду уже никто не остановит, даже "Реал"».

Холанн действительно хорош: за последние двадцать матчей во всех турнирах «Манчестер Сити» забил 60 голов, 20 из которых записал на свой счет неудержимый норвежец. Так что желающих поставить на гол Холанна немало. Только вот коэффициент по понятным причинам невелик — всего 1,87, поэтому «Лига ставок» предлагает спецпари, которое может серьезно увеличить выигрыш. Поставить на то, что в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов забьют Эрлинг Холанн у «Манчестер Сити» и Карим Бензема у «Реала», можно с коэффициентом 4,5.

Именно Бензема — один из тех игроков мадридского клуба, которые могут совершить невозможное даже в матче с таким монстром, как «Манчестер Сити», считает футбольный аналитик Константин Клещев:

«Если на чашу весов положить разные компоненты игры, то ни в одном из них я не вижу большого преимущества "Реала", даже дома. Команда и в чемпионате выступает нестабильно, довольно много пропускает. Пусть клуб выиграл Кубок Испании, но "Реал" в принципе переживает смену поколений. Конечно, есть Бензема и Винисиус Жуниор. Вот они — выдающиеся футболисты, игроки мирового уровня, может быть, им удастся совершить чудо».

По крайней мере, на своем поле «Реал» не раз доказывал, что может побеждать любого соперника, в том числе из числа фаворитов. Поэтому если взять только сегодняшний матч на «Сантьяго Бернабеу», то разброс коэффициентов уже не столь серьезный, как, например, в раскладах на выход в финал.

В Лиге «ставок» пари на домашнюю победу «Реала» можно взять за 3,2. Успех англичан на выезде идет за 2,3. Кстати, победа британского клуба — одна из самых распространенных ставок. Еще бы, команда выиграла в 17 матчах из 20 во всех турнирах и только три свела к ничьей.

Но даже несмотря на силу фаворита, сбрасывать со счетов этот «Реал» не стоит, уверен футбольный эксперт, тренер Андрей Талалаев: «В прошлом году "Манчестер Сити" превосходил всех, а выиграл "Реал". И сейчас английский клуб тоже лучше в футбол играет. Но с этим "Реалом" нельзя делать никаких прогнозов».

На фоне столь громкого противостояния, как «Реал»—«Манчестер Сити», второй полуфинал «Милан»—«Интер» остается в тени, но, к счастью, на этой стадии Лиги чемпионов выбирать матч для просмотра уже не нужно. Полуфинальные встречи проходят по одному в день.

Так что сегодня смотрим, как будут забивать Бензема и Холанн, а красивые голы от Оливье Жиру и Ромелу Лукаку будем фиксировать завтра, 10 мая. Оба матча как всегда начинаются в одно время 22:00. Общедоступный спортивный канал «Матч ТВ» все покажет в прямом эфире. Состав же финала Лиги чемпионов определится на следующей неделе в ответных играх.