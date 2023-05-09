Проход 28 едениц военной техники завершил парад Победы в Новороссийске

Колонну военной техники на параде Победы в Новороссийске возглавил отреставрированный танк Т-34, который много лет простоял на перевале Волчьи ворота в качестве памятника.

Всего в составе механизированной колонны приняли участие 28 единиц военной техники. В их числе береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», комплекс «Монолит», предназначенный для поиска надводных целей.

В составе ретроколонны зрители увидели автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы.

В этом году Новороссийск стал единственным гордом в Краснодарском крае, где не отменили парад Победы из-за соображений безопасности.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram