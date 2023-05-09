«Ростех» обратился в суд с исковым заявлением к «Мотовилихе» и ее миноритариям

Заявление госкорпорации «Ростех» зарегистрировано в Арбитражном суде Пермского края зарегистрировано 19 апреля прошлого года. Ответчиками заявлены ПАО «Мотовилихинские заводы» и ООО «Метатрон», которое контролирует 10% акций машхолдинга. По данным «Ъ-Прикамье», госкорпорация требует признать недействительными решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО, состоявшего в декабре прошлого года. В ходе мероприятия собрание избрало представителями акционеров Юрия Медведюка и Сергея Кашина. Как говорят источники, «Ростех» считает собрание незаконным, поскольку остальные акционеры не были надлежаще уведомлены о его проведении, а также о результатах голосования. 26 апреля заявление было оставлено без движения, поскольку его копии не были направлены другим лицам, участвующим в деле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем зал¬пового огня семейства «Торнадо», также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб. Процедуру банкротства должника конт¬ролируют структуры «Ростеха».

Ранее «Метатрон» пытался оспорить решение собрания кредиторов машхолдинга о порядке реализации имущества должника. Компанию не устроила оценка пакета акций дочерней компании МЗ — ЗАО «Специальное конструкторское бюро», стоимость которых составила 1 руб. По мнению заявителя, оценщик использовал неверный подход и не учел прогнозные показатели СКБ, которое производит боевую технику. Кроме того, заявитель просил приостановить торги и назначить экспертизу рыночной стоимости акций ЗАО. В итоге суд не стал рассматривать заявление и вернул его ООО.