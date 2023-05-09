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Управляющий экс-партнера директора ЗиД оспаривает сделки по продаже муниципальной автобазы

Финансовый управляющий пермского предпринимателя Дениса Овчинникова обратился в суд с требованием признания недействительными ряда сделок с имуществом бывшей муниципальной автобазы по ул. Героев Хасана, 55. Как следует из сообщения в едином реестре сведений о банкротстве, управляющий оспаривает два протокола торгов, по которым в начале 2014 года были проданы здания и теплосети МУП «Автобаза». Также управляющий просит признать недействительными договоры купли-продажи между МУП и предпринимателем Дмитрием Пудковым. Кроме того, оспаривается договор купли-продажи, по условиям которого спорное имущество господин Пудков передал одно из зданий площадью более 11 тыс. кв. м. Олесе Архиповой.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, имущественный комплекс автобазы был реализован в ходе ликвидации МУП. Этим процессом занимался Дмитрий Овчинников, который был председателем ликвидационной комиссии. Из-за реализации этого имущества господин Овчинников стал обвиняемым по уголовному делу. По версии следствия, комплекс автобазы был продан по заниженной цене. В итоге городскому бюджету был причинен ущерб в размере 94,5 млн руб. В 2020 году предприниматель был признан виновным в растрате в особо крупном размере. По совокупности преступлений, в частности хищений имущества ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», Дмитрий Овчинников получил семь лет лишения свободы. Сам предприниматель вину категорически отрицает.

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